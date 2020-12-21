Son dakika | EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Elektrikleri 3 ay kesilmeyecek

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz," 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde –yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak." diye konuştu.

Yılmaz, "Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek." dedi.

Ayrıntılar gelecek...