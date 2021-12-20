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  3. Son dakika | EPDK duyurdu: Akaryakıt zammı durduruldu

Son dakika | EPDK duyurdu: Akaryakıt zammı durduruldu

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zammın geri alındığı ifade edildi

Son dakika | EPDK duyurdu: Akaryakıt zammı durduruldu

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kurdaki düşüş nedeniyle akaryakıt zammını iptal etti.

Yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zammın geri alındığı belirtildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.''

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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