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  3. Son dakika | EPDK'dan akaryakıt zammı açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir

Son dakika | EPDK'dan akaryakıt zammı açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir

Son dakika...Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, akaryakıt fiyatlarına bugün zam yapılmayacağını açıkladı. EPDK zamların serbest piyasa koşullarında, kamu müdahalesi olmadan oluştuğunu da duyurdu.

Son dakika | EPDK'dan akaryakıt zammı açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir

 Akaryakıt fiyatlarına zam geleceğine yönelik haberler sonrası Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 26 kuruş daha zam kararı alındığı yönündeki haberler doğru değildir. 

Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir, ancak fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu müdahalesi olmadan oluşmaktadır. 

Akaryakıt bayilerinde herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir, akaryakıt satmadığı tespit edilen bayiye çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır."

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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