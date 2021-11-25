Son dakika | EPDK'dan akaryakıt zammı açıklaması: Bugün herhangi bir artış söz konusu değildir

Akaryakıt fiyatlarına zam geleceğine yönelik haberler sonrası Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 26 kuruş daha zam kararı alındığı yönündeki haberler doğru değildir.

Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir, ancak fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu müdahalesi olmadan oluşmaktadır.

Akaryakıt bayilerinde herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir, akaryakıt satmadığı tespit edilen bayiye çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır."