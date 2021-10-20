Otogazın litre fiyatına 2 Ekim günü gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir kez daha zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde otogazın litre fiyatına 21 Ekim Cuma gününden itibaren 22 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada," 21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 22 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 22 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 20, 2021

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.