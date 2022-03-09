Son dakika! EPGİS açıkladı, zamlar iptal edildi!

Son dakika haberi... Dünya genelinde artan petrol fiyatlarının etkisi Türkiye'de de görülürken, bu gece yarısından itibaren fiyatlarda benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruşluk zam yapılmasının planlandığı ifade edilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yapılması planlanan bu zamların iptal edildiği açıklandı.

BUGÜN FİYATI DÜŞTÜ

Yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." denildi.