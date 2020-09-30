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  3. Son dakika | EPGİS duyurdu! Benzine zam geldi

Son dakika | EPGİS duyurdu! Benzine zam geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 14 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Son dakika | EPGİS duyurdu! Benzine zam geldi

Geçtiğimiz günlerde benzinin litre fiyatına gelen 28 kuruşluk indirimin ardından bu kez 14 kuruşluk yeni bir zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada,  "01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 14 kuruş/ lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. 

BENZİN FİYATLARI İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

14 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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