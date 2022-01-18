19 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Kar nedeniyle tatil olan iller hangileri? 19 Ocak 2022 ÇarşambaBirçok ilde eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklama! İşte 6 maddede alınan kararlar...Yalovaspor 69 – 88 Anadolu Efes | MAÇ SONUCUMotorin ne kadar oldu? | Motorin fiyatları İstanbul 2022 | EPGİS son dakika açıklaması 18 Aralık 2022 SalıSon dakika: 18 Ocak Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 18 Ocak 2022 son 24 saat bugünkü korona tablosuDerlemci ne demek, TDK'ya göre Derlemci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | EPGİS duyurdu! Motorine zam geldiSkandalın böylesi! ABD'de 'pes' dedirten olay: Müşterisine su yerine kimyasal sıvı içirdi
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

Son dakika | EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine litre fiyatına 52 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Son dakika | EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

Son dakika haberi... Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam yapıldı. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın  sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son dakika | EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

ANKARA VE İZMİR'DE MOTORİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT