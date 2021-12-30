Son dakika | EPGİS duyurdu: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası; 31 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 68 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 68 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da ortalama 11,69 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 TL'den 12,31 TL'ye, İzmir'de 11,71 TL'den 12,39 TL'ye çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.