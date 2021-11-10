Son dakika | EPGİS sürücülere güzel haberi verdi: Benzine 32 kuruş indirim geldi
Son dakika... EPGİS, benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadesi yer aldı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) November 10, 2021
11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 32 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.