Son dakika | EPGİS'ten araç sahiplerine kötü haber: Benzine 77, motorine 31 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 77, Motorinde 31 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. " denildi.

Öte yandan dün motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam gelmişti.

BENZİNİN VE MOTORİNİN FİYATI 10 TL'Yİ AŞTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.