NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdıkKan donduran olay! 4 çocuk annesi, evinde ölü bulunduSon dakika | Erdoğan - Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındıKolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!Çılgın sayısal loto sonuçları 14 Haziran 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 14 Haziran 2021 (MPİ)Öykü Serter kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi programları sundu?Hamide isminin anlamı nedir, Hamide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?14 Haziran 2021 Pazartesi EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2021-KPSS geç başvuru hangi tarihte, ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Erdoğan - Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı

Son dakika | Erdoğan - Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı.

Son dakika | Erdoğan - Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı

Son dakika haberi...  Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile toplantı öncesi konuşmuştu. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Biden arasında NATO Zirvesi'nde merakla beklenen görüşme 1 saat ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden görüşmesi saat 19:00'da olacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT