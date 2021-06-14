Son dakika | Erdoğan - Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı.
Son dakika haberi... Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile toplantı öncesi konuşmuştu. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Biden arasında NATO Zirvesi'nde merakla beklenen görüşme 1 saat ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden görüşmesi saat 19:00'da olacak.