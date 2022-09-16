Son dakika! Dünyanın gözü bu görüşmede! Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.

Gül Erdoğan
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Son dakika! Dünyanın gözü bu görüşmede! Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Semerkant'ta bir araya geldi.

HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Görüşmede tahıl koridoru, Ermenistan'ın provokasyonları, bölgesel konular ve ikili meseleler ele alınacak.

Son dakika! Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşme yapmıştı.

Öte yandan Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında Twitter'da Türkçe paylaşım yaptı.

Erdoğan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşen Modi, paylaşımında "Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik." ifadesine yer verdi.

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