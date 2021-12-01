Son dakika | Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı: Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı skandal açıklamalardan oluşan bir görüntüye yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız..."

KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadeleri:

- İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. O devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum: Emir aldık diyerek sıyrılamazsınız.

- Pazartesi itibarıyla durun. 'Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek. Büyükelçiliklere de yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket girer, bir kişi girer ise o da ağır bedeller ödeyecektir' dedim.

- Hala iktidarın peşinden giden bir öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem.

- Buradan esnafa seslenmek istiyorum. Eğer bunlara bizim sandıkta oy verirsen vallahi de billahi de iki elim yakanda olur.

- Şimdi bütün üreticilere, çiftçilere sesleniyorum: İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz, benim 2 elim yakınzda olacak.

- Erdoğan şahsının hükümeti gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir.

- Bu haramzadelerin sofrasını reddedin selamı sabahı kesin

- Ne namus kaldı, ne şeref kaldı. Onun yanında senin ne işin var...

-Sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Sanatçı dik durur. Sanatçı aykırı insandır."