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  3. Son dakika | Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş operasyonu başladı

Son dakika | Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelin katılımıyla Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev alıyor.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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