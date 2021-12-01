Son dakika | Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş operasyonu başladı

Kripto parada yeni vurgun! Gökhan Zan'ın kardeşi de dolandırılanlar arasında!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron varyantıyla ilgili rahatlatan açıklama!

Lodos tehlikesi bitmedi! Meteorolojiden o iller için uyarı geldi! Hava bugün nasıl olacak 1 Aralık 2021 Çarşamba?