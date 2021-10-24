Son dakika | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiri!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Alanyaspor maçını yorumlayan Erman Toroğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da sert bir dille eleştiren Toroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı"

Canlı yayında maça ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Fenerbahçeli oyuncularla teknik direktör arasında kopukluk olduğunu da söyledi.

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