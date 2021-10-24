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  3. Son dakika | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiri!

Son dakika | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiri!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Maçı değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirdi. İşte detaylar...

Son dakika | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiri!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Alanyaspor maçını yorumlayan Erman Toroğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini söyledi. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da sert bir dille eleştiren Toroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı"

Canlı yayında maça ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Fenerbahçeli oyuncularla teknik direktör arasında kopukluk olduğunu da söyledi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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