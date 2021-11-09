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  3. Son dakika: Ermenistan askerleri Azerbaycan araçlarına ateş açtı .

Son dakika: Ermenistan askerleri Azerbaycan araçlarına ateş açtı .

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Kelbecer istikametinde yol çalışmasında bulunan Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığını duyurdu.

Son dakika: Ermenistan askerleri Azerbaycan araçlarına ateş açtı .

Son dakika! Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı bildirildi.

Son dakika: Ermenistan askerleri Azerbaycan araçlarına ateş açtı .

Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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