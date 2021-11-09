Son dakika: Ermenistan askerleri Azerbaycan araçlarına ateş açtı .
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Kelbecer istikametinde yol çalışmasında bulunan Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığını duyurdu.
Son dakika! Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı bildirildi.
Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.