Son dakika! Ermenistan ateşkesi art arda ihlal etmişti! Azerbaycan'da şehit sayısı 71'e yükseldi!

Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusuna ait mevzilere saldırısının devam ettiğini bildirdi.

ŞEHİT SAYISI 71'E YÜKSELDİ!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71'e yükseldiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı...

50 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada toplam 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere mayın döşediği bildirilmişti. Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları ateş altına almıştı.

Azerbaycan ordusunun ise Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin çatışmanın büyümesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi.

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