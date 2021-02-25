SON DAKİKA! Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi

Son dakika haberi... Reuters haber ajansı, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep ettiğini duyurdu.

PAŞİNYAN DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Paşinyan," Darbeye karşı destekçilerim sokağa çıksın" dedi.

MUHALEFET MANUKYAN'I İSTİYOR

Öte yandan muhalefet partileri eski Başbakan Manukyan'ın hükümete başkanlık etmesi için desteğini sürdürüyor.

GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

ORDUDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, hükümet, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Uzun bir süre, Silahlı Kuvvetler, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan 'saldırılarını' sabırla tolere etti, ancak her şeyin sınırı var. RA Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

Mevcut durum nedeniyle Silahlı Kuvvetler, anavatanını savunurken çocukları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunurken, aynı zamanda hükümetin, başbakanın istifasını talep eder. Halk ordunun yanında olduğu gibi ordu da her zaman halkın yanında olmuştur" denildi. Ve bildiriye imza atan komutanların isimleri paylaşıldı"

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