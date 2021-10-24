Ermenistan'da deprem mi oldu son dakika ? 24 Ekim 2021 Pazar son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika | Ermenistan'da 4.1 şiddetinde deprem Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20.04'te Ermenistan, Shirak'ta 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 20.04'te Ermenistan, Shirak'ta 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin, 5.88 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 4.1 şiddetindeki depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı: Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı: SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Son depremleri görmek için tıklayınız Berkem Temizel Gece Editörü