SON DAKİKA! Ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihleri açıklandı!

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında, ''Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir. '' denildi.

Buna göre ertelenen ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün de yaptığı açıklamada yeni tarihleri şöyle duyurdu;

Sınavların Yeni Tarihleri

e-YDS 2020/13 ➡️ 20 Şubat 2021

2020-YDUS ➡️ 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 ➡️ 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS ➡️ 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 ➡️ 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı ➡️ 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS➡️ 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT ➡️ 11 Nisan 2021

Son dakika |ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimini açıkladı