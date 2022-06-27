Son dakika | Erzincan İliç'te çevre kirliliğine neden olmuştu! O altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Geçtiğimiz günlerde Erzincan İliç'teki bir altın madeninin faaliyetleri sırasındaki boru hattına meydana gelen arıza nedeniyle içerisinde siyanür bulunan 20 metreküp solüsyon, akarak çevre kirliliğine neden olmuştu.

EN ÜST LİMİTTEN PARA CEZASI UYGULANMIŞTI

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek altın madenine’ Çevre Kanunu’na istinaden ‘en üst sınır’ olan 16 Milyon 441 bin TL idari para cezası uygulamıştı.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Kamuoyunun tepkisi devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir karar aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada madenin faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek."

Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!



İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK. — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 27, 2022

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