Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Erzurum, Karayazı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin 7.05 km derinlikte olduğu söylendi...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Karayazi (Erzurum)
Tarih-Saat : 30.07.2022, 18:20:32 TSİ
Enlem : 39.6581 N
Boylam : 42.3768 E
Derinlik : 7.05 km
Detay : https://t.co/ULT5Id4aUJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2022
AKPINAR-KARAYAZI (ERZURUM) https://t.co/RXOiqMwqoA
30.07.2022, 18:20:32 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 6.3 km#Kandilli