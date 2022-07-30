Son dakika | Erzurum, Karayazı'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe açıkladı!

Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Erzurum, Karayazı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Erzurum, Karayazı'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe açıkladı!

Son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Erzurum, Karayazı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin 7.05 km derinlikte olduğu söylendi...

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