Son dakika! Erzurum'da çığ düştü! 2 kişi kar altında kaldı!

Son dakika haberi... Erzurum’un Horasan ilçesinde Kadıcelal Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda suyun azaldığının öğrenilmesinin ardından bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su gelmesini sağlayan kaynağı kontrol ederken tepeden kopan kar kütlesi bir anda üzerlerine düştü. Çığ altında kalan ikili için bölgeye ekipler sevk edildi.

AFAD'DAN 3 EKİP VE JAK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır.



Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) January 27, 2022

"İŞ MAKİNELERİYLE 5-6 SAAT SÜRER"

Olayla ilgili konuşan Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

YOLA ÇIĞ DÜŞTÜ

Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonrasında çığ düşmesi sonucu yolun kapandığı ve çift şeritli olarak trafiğe kapatıldığı ifade edildi. Yola karların düştüğü esnada yolda herhangi bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe yeniden açtı.