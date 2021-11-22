Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Son dakika haberine göre Erzurum'da bir deprem meydana geldi. Peki,Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Erzurum çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Detaylar haberimizin devamında... SON DAKİKA: ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU 22 KASIM 2021 PAZARTESİ? ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU? AFAD'dan gelen bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. #Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Köprüköy (Erzurum)

Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ

Enlem : 39.8161 N

Boylam : 41.8485 E

Derinlik : 6.90 km erzurumafad