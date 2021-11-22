Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?
Son dakika haberine göre Erzurum'da bir deprem meydana geldi. Peki,Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? İşte detaylar...
AFAD'dan gelen bilgiye göre Erzurum çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Son dakika: Erzurum'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Erzurum'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Detaylar haberimizin devamında...
SON DAKİKA: ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU 22 KASIM 2021 PAZARTESİ? ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD'dan gelen bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ
Enlem : 39.8161 N
Boylam : 41.8485 E
Derinlik : 6.90 km