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  3. Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Eski AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Deva Partisi kurucuları arasında yer alan Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.

Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre uzun süredir beyin tümörü ile ettiği ifade edilen Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur'dan acı haber geldi. Uğur'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camiinden öğlen namazına müteakip, Başçeşme Mezarlığından defnedilecektir" denildi. 

Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

PARTİSİNDEN İSTİFA ETMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Uğur, Balıkesir Belediye başkanıyken görevinden istifa etmesiyle uzun süre konuşulmuştu. İstifasından sonra yaptığı açıklamada istifaya tehdit ile zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını belirtmişti. 

 

Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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