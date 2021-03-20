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  3. Son dakika... Eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın hapis cezasını Yargıtay onadı

Son dakika... Eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın hapis cezasını Yargıtay onadı

Son dakika... Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 10 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.

Son dakika... Eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın hapis cezasını Yargıtay onadı
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