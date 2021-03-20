Son dakika... Eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın hapis cezasını Yargıtay onadı
Son dakika... Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 10 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.
Son dakika... Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 10 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.
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Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal Tercan kimdir, nereli, kaç yaşında?