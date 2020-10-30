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Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakanlardan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Başbakanlardan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti.

2019'da akciğer ameliyatı olan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın bu yılın mayıs ayında, beyin sapında saptanan tümör nedeniyle beyin ameliyatı geçirdiği biliniyordu.

Mesut Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptanmış ve Yeditepe Üniversitesi'nde 3 gün önce yapılan ameliyat ile tümör, başarılı bir şekilde alınmıştı.

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kimseyle temas kurmayan ve hastane odasında izole altında olan Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini eşi Berna Yılmaz da doğruladı. 

Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

EŞİ BERNA YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Berna Yılmaz ile görüşen CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile az önce telefonda konuştum. Eşi Berna hanım telefonda üzüntüyle teyit etti. Çok üzgündü, ağlamaklıydı. 'Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum' dedi.

Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.

Ceylan Sever, " Mesut bey bir beyin ameliyatı geçirmişti. Hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin akabinde bir süredir özel bir hastanede müşahede altındaydı. Geçtiğimiz ay da Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberleri yayılmıştı. Berna hanım ile o zaman da konuşmuştuk. Bu haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Kendisine sorduğumda koronavirüs döneminde kimseyle temasta olmamak için hastane odasından çıkmadığını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

MESUT YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

Mesut Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü?Mesut Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü?

Mesut Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nedir? Yaşıyor mu? Öldü mü?Mesut Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nedir? Yaşıyor mu? Öldü mü?

Berna Akkaya
Editör


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