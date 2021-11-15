Son dakika | Eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastine ilişkin flaş gelişme: İstanbul'da yakalandı!

Son dakika haberi... Interpol tarafından Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Samir Handal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip Türkiye'yi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e geçecek olan Handal 'ın İstanbul Havalimanına iniş yaptığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Polis, yapılan hazırlıklar sonrası Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan şahsı uçak piste inince yakaladı. Handal, havalimanı şube müdürlüğündeki işlemler sonrası yarın Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edilecek.

Samir Handal’ın Jovenel Moise suikastini gerçekleştiren timin kilit ismi olduğu ileri sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'da tartışmalara neden olan başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, görevine Şubat 2017'de resmi olarak başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürse de, muhalefet partileri, görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savmuştu.

7 Temmuz'da Haiti Devlet Başkanı Moise, Başkent Port-au-Prince'deki evinde , kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Moise'nin eşi ise olayda yaralanmıştı.

7 kişilik bir timin suikasti sonucu hayatını kaybeden Moise'ye ilişkin saldırı sonrası yapılan açıklamada

tim içerisinde yer alan 4 saldırgan Haiti polisi tarafından öldürüldüğü 3'ünün ise firar ettiği açıklanmıştı. Saldırıdan önce işkenceye maruz kaldığıda ileri sürülen Moise’in katillerinin saldırı sırasında Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele birimi DEA’nın ismini kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği için Haiti kamuoyunca saldırının arkasında ABD'nin olduğu ileri sürülmüştü.