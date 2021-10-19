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  3. Son dakika | Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Son dakika | Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Son dakika... Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, 97 yaşında hayatını kaybetti. Oğuz aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesinin kurucusu ve Marmara Üniversitesinin kurucu rektörüydü.

Son dakika | Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Son dakika... Eski Milli Eğitim Bakanı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi kurucusu ile Marmara Üniversitesi kurucu rektörü de olan Prof. Dr. Orhan Oğuz 97 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Orhan Oğuz için ilk tören Marmara Üniversitesi yerleşkesinde saat 13.00'te yapılacak. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak.

Prof. Dr. Orhan Oğuz için ikinci tören cenaze töreni ise 21 Ekim Perşembe günü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, saat 11.00’de düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Orhan Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı’na defnedilecek.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR? 

Eski Milli Eğitim Bakanı  ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ile Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü de olan Prof. Dr. Orhan Oğuz, hayatını kaybetti. 

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un hayatı hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Orhan Oğuz öldü mü, neden öldü?

Son dakika | Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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