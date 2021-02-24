SON DAKİKA! Eski Nissan yöneticisinin kaçışına yardıma 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Son dakika haberi... Eski Nissan CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, Japonya'da ev hapsinde tutulduğu sırada, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin bir şirket yöneticisi ve 2 pilota "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, özel kargo firmasının şirket müdürü Okan Kösemen, kasıtlı ve bilinçli olarak suç işlemediğini, yıllardır bu sektrün içinde olduğunu belirterek şanssızlık olarak nitelediği olaydan beraatini istedi.

TÜM SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ

Sanık pilot Bahri Kutlu Sömek ise görevini yaptığını, menfaatinin söz konusu olmadığını, bir menfaati olsaydı aylardır çalışmak için yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etmeyeceğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Pilot sanık Noyan Pasin ise şirket tarafından kendisine verilen görevi yerine getirdiğini ve kaçakçılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Pilot olan diğer sanıklar Serhat Kahvecioğlu ve Özgü Bilge Bayram da beraatlerini isterken mahkeme heyeti, şirket yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'i yabancı uyruklu Carlos Ghosn'u yasa dışı bir şekilde Japonya'dan Türkiye'ye getirmek suretiyle üzerlerine atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunu işledikleri sabit olduğundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme bu iki sanığa ayrıca 31 bin 240'ar lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanık Serhat Kahvecioğlu ve Özgü Bilge Bayram'ın ise "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatlerine karar verildi.