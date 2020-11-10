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  3. Son dakika: Esnek çalışma kanununda yeni gelişme: Tekliften çıkarılacak

Son dakika: Esnek çalışma kanununda yeni gelişme: Tekliften çıkarılacak

Son dakika haberi... TBMM'de görüşülen istihdama teşvik ve borç yapılandırma düzenlemelerini içeren kanun teklifinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Son dakika: Esnek çalışma kanununda yeni gelişme: Tekliften çıkarılacak

Son dakika haberi... TBMM'de görüşülen istihdama teşvik ve borç yapılandırma düzenlemelerini içeren kanun teklifinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN MADDE NE?

Söz konusu kanun maddesi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü olan çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesini sağlıyor. Belirli süreli iş sözleşmesinin toplam süresi iki yılı geçemeyecek. Belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden bu tür sözleşmelerde kıdem tazminatı hakkı konusu olmuyor. 25 yaşından küçük olan ve bir işverenin yanında 10 günden az çalışanlar, yüzde 2 oranında iş kazası primi ve yüzde 12.5 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödenerek çalıştırılabilecek. Emeklilik primi ise istenirse çalışan tarafından ödenecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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