Son dakika | Esra Hankulu'nun ölümünde soruşturma tamamlandı! Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında olduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, şüpheli oklarının hedefindeki Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.