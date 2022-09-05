Diyarbakır'da, bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı!

Diyarbakır Silvan'da, eylem hazırlığında olan 4 teröristin yakalandığı duyuruldu!

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Diyarbakır'da, bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, silahlı ve bombalı eylem yapmak üzere hazırlanan 4 kişinin yakalandığı tespit edildi. Haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Diyarbakır'da, bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı!

"KONTROL NOKTASINDA YAKALANDI"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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