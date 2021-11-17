Son dakika | F-35 tipi savaş uçağı Akdeniz’de düştü

Son dakika... F-35B Lightning II tipi savaş uçağının henüz belirlenemeyen bir sebepten bugün Akdeniz'de düştüğü uçak pilotunun fırlatma koltuğu aracılığıyla kurtulduğu aktarıldı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan F-35B'nin düşüşüyle ilgili olarak İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

İngiltere, ilk F-35'i 2012 yılında teslim aldı ve ilk dört F-35 savaş uçağını, 2018 yılında RAF Marham Hava Üssü'ne konuşlandırdı. İlk F-35B savaş uçağı, 2020 yılında Queen Elizabeth Uçak Gemisi'ne konuşlandırıldı. Başlangıçta 138 adet F-35 tedarik etmeyi amaçlayan İngiltere'nin, geçtiğimiz yıl bu sayıyı 48'e düşürdüğü yönünde haberler çıkmıştı.

Şu ana kadar Lockheed Martin tarafından 700 adetten fazla üretilen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 Lightning II'nin; klasik iniş kalkış (A), kısa kalkış – dikey iniş (B) ve taşıyıcı yani uçak gemisi (C) olmak üzere toplam üç ana konfigürasyonu bulunuyor. Halihazırda 9'dan fazla ülke, F-35'i kendi topraklarında kullanıyor.