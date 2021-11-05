Son dakika | Fahrettin Altun'dan Bakan Lütfi Elvan'ın istifa ettiği haberine yalanlama: Bakanımız görevinin başındadır

Sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine yönelik haberin ekran görüntüsünü paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu haberi yalanladı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"