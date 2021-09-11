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  3. Son dakika | Fahrettin Koca haritayı paylaştı: İşte il il 100 bin nüfusta vaka sayıları

Son dakika | Fahrettin Koca haritayı paylaştı: İşte il il 100 bin nüfusta vaka sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasını kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Fahrettin Koca haritayı paylaştı: İşte il il 100 bin nüfusta vaka sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasını kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bakan Koca, haritayı paylaştıktan sonra şu notu düştü:

"28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

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Bakan Koca, vaka sayısı artan illere ilişkin olarak yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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