Son dakika | Fahrettin Koca haritayı paylaştı: İşte il il 100 bin nüfusta vaka sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasını kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, haritayı paylaştıktan sonra şu notu düştü:

"28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Bakan Koca, vaka sayısı artan illere ilişkin olarak yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli."