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  3. Son dakika! Fahrettin Koca müjdeyi verdi! 10 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak

Son dakika! Fahrettin Koca müjdeyi verdi! 10 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Son dakika! Fahrettin Koca müjdeyi verdi! 10 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi, toplamda 20 bin görevli alınacağını duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca açıklamasında, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık perosoneli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor." ifadelerine yer verdi.

BRANŞLAR BELLİ OLDU

Alınan karara ilişkin detayların ÖSYM ile görüşüldüğünü belirten Koca "Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi." ifadelerine yer vererek, istihdam sağlanacak branşları da sıraladı.

Buna göre; 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere istihdam edilecek.

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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