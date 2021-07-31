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  3. Son dakika | Fahrettin Koca, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 160 kişi etkilendi

Son dakika | Fahrettin Koca, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 160 kişi etkilendi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınlarından 160 kişini etkilendiğini belirterek 159 hastanın taburcu olduğunu bir hastanın ise yanık tedavisi için İzmir'e sevk edildiğini duyurdu.

Son dakika | Fahrettin Koca, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 160 kişi etkilendi

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."

 

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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