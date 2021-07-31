Son dakika | Fahrettin Koca, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 160 kişi etkilendi

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

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