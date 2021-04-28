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  3. SON DAKİKA! Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı!

SON DAKİKA! Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaparak ülke genelinde vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri sütun grafiğinde göstererek paylaştı.

SON DAKİKA! Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre, vaka sayılarının en çok arttığı iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Girecun Oldu. Vaka sayılarının en çok azaldığı illerimiz ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sütun grafik paylaşarak vaka sayılarını açıkladığı Tweet'inde, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladıSON DAKİKA Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

SON DAKİKA Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

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