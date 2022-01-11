Son dakika | Fatih Terim görevdeyken başka bir isimle görüşme gerçekleştirildi mi? Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı

Son dakika haberi.. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Galatasaray Başkanı Başkan Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım.

Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum.

Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.

BURAK ELMAS'TAN 'FATİH TERİM' AÇIKLAMASI

Ayrılık olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.

Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray futbol paydaşlarının birileriyle görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde. birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli. Zor kararları almak üzere buradayım. Galatasaray için doğru bildiğim kararları üzülerek de olsa almak zorundayım. Sorumluluk bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu kararları anlık almıyorum."

FATİH TERİM TAZMİNAT TALEP ETTİ Mİ?

Hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi."