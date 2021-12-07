Son dakika | Fatih Terim kontrol amaçlı hastaneye gitti!

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bel fıtığı nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye gittiği öğrenildi.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki inişli çıkışlı performansına göre Avrupa'da lider konumunda. Öte yandan ligdeki grup aşamasının son maçına Lazio deplasmanında çıkacak olan Galatasaray, bunun için İtalya'ya uçacak.

2 SENE ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2 yıl önce ameliyat olmuştu. A Spor'dan Aykut İnce'nin aktardığı bilgiye göre, Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle ağrı hissettiği içim kontrol amaçlı hastaneye gitmek zorunda kaldı.

FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray Spor Kulübü'nden teknik direktör Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."