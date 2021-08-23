Son dakika | FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech'in ABD'li ilaç firması Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından tam onay aldı.

Bu kapsamda Pfizer/BioNTech aşısı dünyada koronavirüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu. Karar sonrasında koronavirüs aşısı olmayan daha çok insanın ikna olacağı ve aşı zorunluluğu gibi uygulamaların kolayca devreye girebileceği ifade ediliyor.

ACİL KULLANIM ONAYI ALMIŞTI

Ayrıca Pfizer/BioNTech aşısı 11 Aralık 2020 tarihinde koronavirüs salgınına karşı Acil Kullanım Onayı almıştı.

Delta ve İngiliz varyantına karşı etkili olan aşı Türkiye'ye de yaygın olarak uygulanıyor.