Son dakika! İran'da Feci kaza! Tren raydan çıktı, en az 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralı!

Son dakika!AFP'nin raporuna göre, komşu İran'da tren faciası 13 canı birden aldı. Trendeki yedi vagondan dördü sabahın erken saatlerinde çöl şehri Tabas yakınlarında raydan çıktı. Ambulanslarla kurtarma ekipleri ve üç helikopter, iletişimin zayıf olduğu uzak bölgeye ulaştı. Olay tam olarak , başkent Tahran'ın yaklaşık 550 kilometre (340 mil) güneydoğusunda, Tabas'a yaklaşık 50 kilometre (30 mil) uzaklıkta, kasabayı merkezi Yazd kentine bağlayan ray üzerinde meydana geldi. Raporda kazanın soruşturma altında olduğu belirtilirken, raporlar trenin bir ekskavatöre çarptığını söylüyor.

İran'da 2016'daki bir başka tren kazasında ise düzinelerce insan öldü ve çok sayıda insan yaralandı. Ülkenin en büyük tren faciası 2004 yılında benzin, gübre, kükürt ve pamuk yüklü bir trenin tarihi Neyşabur kenti yakınlarında düşmesiyle 320 kişinin ölümüne, 460 kişinin yaralanmasına ve beş köye zarar vermesiyle yaşandı.