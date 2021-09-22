Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı! Faiz beklentileri yükseltildi!

Son dakika haberi... Küresel piyasalarda, bugün gözler Abd Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararlarına çevrilmişti. Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı alırken politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kalmış oldu.

FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed merakla beklenen varlık alımlarının azaltımına ilişkin olarak ise herhangi bir hamlede yapmadı ve 120 milyar Dolar olarak devam edilmesi yönünde karar aldı. Ancak yapılan açıklamada yakın zaman içerisinde varlık alımlarında azaltımın gerekli olabileceğine ifade edildi.

TAHVİL ALIMLARININ AZALTIMI OLABİLİR

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklama, varlık alımlarında bir azaltım için kapının aralandığına işaret etti. Fed'in açıklamasında, "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri yer aldı.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

Fed yetkililerinin bu yıl için düşündükleri faiz tahminlerinde değişim yaşanamazken, önümüzdeki iki yıl için tahminler artırıldı.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl için ortalama faiz tahminleri yüzde 0,1 oldu. Yetkililer önümüzdeki yıl için tahminlerini ise yüzde yüzde 0,3'e, 2023 yılı için de yüzde 0,6'dan yüzde 1,0'a çıkardılar.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed önümüzdeki yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklendiğini duyurdu. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme olacağı yönünde tahmin açıklanmıştı.