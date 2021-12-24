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Son dakika | Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Son dakika | Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı! 115

Son dakika haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.