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Son dakika! Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth |Maç sonucu, Maç özeti izle

Yeni sezon öncesinde hazırlık maçları ile form tutmaya çalışan Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile karşı karıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 3-2 kazandı. Maçın özeti haberimizde...

Yeni sezona yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Alman temsilcisi Greüther Fürth ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan katşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Rakibi karşısında ilk 30. dakikada sonuca giden sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 4'te Miha Zajc ile 8 ve 30'da Serdar Dursun'dan geldi. Greuther Fürth'ün gollerini ise 34'te Barry ve 76'da Leweling kaydetti.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen Fenerbahçe , Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Fürth karşısında aldığı sonuçla hazırlık maçlarındaki 4. galibiyetini elde etti.

 

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