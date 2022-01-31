Son dakika! Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Allahyar Sayyadmanesh Hull City'de!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Zorya Luhansk'tan transfer ettiği ve kiraladığı takımlarda gösterdiği başarılı performansların ardından dikkatleri üzerine çeken Allahyar Sayyadmanesh'in yeni takımı belli oldu. Bir süredir İngiltere ekibi Hull City ile görüşme haline olan genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı resmen açıklandı.

RESMİ İMZALAR BUGÜN ATILDI

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme



Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır.



Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/3pYSFwuF68 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2022

ACUN ILICALI DA DUYURMUŞTU

İngiliz ekibini satın alan Acun Ilıcalı İranlı futbolcuyu bir süredir takip ederek Fenerbahçe ile transfer için temaslarda bulunuyordu. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile de Allahyar Sayyadmanesh'in takıma dahil olduğunu, antrenmanlara çıktığını ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağını duyurmuştu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar transferini resmen duyurdu!

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

Seyyid Allahyar Seyyadmeneş Şiyade (Farsça: اللهیار صیادمنش; d. 29 Haziran 2001), Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcudur. Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır.