Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Volkan Demirel dönemi sona erdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenör Volkan Demirel, bugün saat 11:15’te Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları kaydetti:

"Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarının gönülden sahiplendiği, burada efsaneleşmiş, Kartalspor'dan geldikten sonra başka hiçbir formayı giymemiş, Çubuklu'yla özdeşleşmiş, formanın hakkını hep vermiş, Fenerbahçe tarihinin bana göre en önemli kalecisi olarak tarihe geçmiştir. Volkan Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın kalesini yıllarca korumuş. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süpee rKupa şampiyonluğu yaşamış her oyuncuya nasip olmayacak istatistiklerle futbolculuk kariyerini tamamlamıştır. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra hocalık kariyerine de ilk adımlarını teknik direktörlük altyapısını geliştirmek için yardımcılık görevini üstlendi.

"VOLKAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİZE İLETTİ"

Volkan'la görüştük, hocamız Pereira ile görüştük. Hocamız, ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan Demirel, 20 yıllık evi olan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize iletti. Biz bu düşüncesini saygıyla karşıladık. Ben biraz pres yaptım, iyi bir kadromuz var, bunların yanında tecrübe kazan, görevdeyken fırsat gelirse gidersin dedim ama o kendine has bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi.

Gökhan Gönül'ün ardından bir zor veda daha yaşıyoruz. Ben Volkan'ı 19 yaşından beri tanıyorum. Deli dolu bir genç olmasından Zeynep'le evlenmesine kadar hayatına yakından tanık oldum. Evine gidip yemek yediğim ilk futbolcudur. İnşallah bir gün planlarını gerçekleştirip kulübümüze geri döner. Onun evi burasıdır. Buranın kapısı Volkan'a her zaman açıktır. Biz ne gerekiyorsa onun için yapmaya hazırız. Volkan saha dışında da iyi bir karakterdir. 3 Temmuz'da da saha dışında nasıl dimdik durduğunu hatırlarsınız. Bu da Fenerbahçelilerin gönlünde taht kurmasının sebeplerinden biridir. Volkan Demirel'i her zaman anmaya devam edeceğiz. Yolu açık olsun.

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE'YE LAYIK BİR ŞEKİLDE YÜRÜMEK İSTİYORUM

Volkan Demirel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Buraya çok futbolcular geldi, çok antrenörler geldi. Hepsinin gelişinde bir basın toplantısı düzenlendi ama ilk defa bir futbolcu, eski bir futbolcu, çalışan ayrılırken basın toplantısı düzenleniyor. Bana verilen bu önem için teşekkür ediyorum. 20 yıl önce buraya geldiğimde delikanlı, ne yapacağını henüz bilmeyen, adımlarını atmaya korkan bir çocuk vardı. Ama şimdi 40 yaşında, ne yapacağını bilen bir Volkan var. Hedeflerim var. Gideceğim yolda bunu da anlayacaksınız.

"SEZONUN BİTİMİNDE KARARIMI VERMİŞTİM"

Başkanımız bana kalmamı söyledi ama ben geçen sezonun bitiminde kararımı vermiştim. Burada antrenörlüğe başladım. Ersun Hocamın ekibiyle başladığım serüvende Emre Belözoğlu ile sezonu tamamladık. İkinci sezonumda Erol Bulut hocamla sezona başladık, yine Emre ile tamamladık. Artık kendimin bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu yüzden böyle bir karar aldım. Vitor Pereira gelmeden önce takımı çalıştırdım ve ilk defa böyle bir dönem yaşadım.

"İNŞALLAH İLERLEYEN ZAMANDA TEKRARDAN KAVUŞURUZ"

Kampa gidilirken bir fotoğraf var. O fotoğrafta olmamam çok konuşuldu ama sivildim, hocaya hoş geldin demek için oradaydım. Sivil kıyafetle olduğum için fotoğrafa girmedim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldim. Şu an belki kapıdan ayrılıyorum ama çok heyecanlıyım. Bu kariyeri Volkan Demirel ismiyle, duruşuyla yürütmek istiyorum. Bu zamana kadar çalıştığım bütün başkanlarıma, hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü Fenerbahçe emektarlarına yapmak istiyorum. Samandıra, stat, FB TV'de benim hayatıma dokunanlara teşekkür ediyorum. Ayrılıklar zordur ama benim için bu bir ara. İnşallah ilerleyen zamanda tekrardan kavuşuruz.

"ÖNÜMDEKİ PLAN, PROJEYİ DEĞERLENDİRECEĞİM"

Şu anda önümde 3-4 opsiyon var. İlk olarak burayı netleştirmek istedim. Burası bittikten sonra önümdeki plan projeyi değerlendireceğim. Zaman var, en doğru kararı vermeye çalışacağım.

Soyunma odası her şeyin gizli kaldığı yerdir. Biz futbolculara gerekenleri söylüyoruz tabii ki. Oradaki her şeyi bilmenize gerek yok. Şu anda A lisansına sahibim. Önümde pro lisans kaldı sadece. A Lisansıyla istediğiniz yerde çalışabilirsiniz yanında pro lisans sahibi bir hoca olduğu sürece. Önümdeki seçenekleri değerlendirip en doğru kararı vereceğim. Herkes gördüğünü söylüyor. O dönem kadro dışı kaldığımda zor bir zamandı. Ben geçmişe takılan biri değilim. Ersun Hocamın gelmesiyle tekrar takıma döndüm. O gün basın toplantısı düzenlemek istemiştim ama aşırı yağmur vardı. Spontane gelişen bir olaydı. O anki şartlarda orası ayarlandığı için gazetecilerin ıslanmamasını düşündüğümüz için öyle oldu.

Detaylar gelecek...