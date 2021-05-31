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  4. Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelecek

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelecek

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Aziz Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelecek

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında adaylığını açıklayan Başkan Ali Koç,  basın mensuplarının sorularını yapılacak olan buluşmada cevaplandıracağını açıklamıştı. Bu kapsamda Başkan Koç, Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre  1 Haziran (yarın) saat 15.30’da, Fenerbahçe Televizyonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Başkan Koç'un adaylığı hakkında, sezonu değerlendirmesi, teknik direktör ve transferler konusunda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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