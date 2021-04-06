Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Ali Koç'a dün yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif sonuçlandığı belirtilerek," Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı olan Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Ali Koç hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu